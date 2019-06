Humanitas Zuidwest Friesland start een lotgenotengroep

In het najaar van 2019 start Humanitas Zuidwest Friesland een lotgenotengroep voor steun bij verdriet en verlatenheid. Rouwen is heel moeilijk en hoe je dat moet doen kan niemand je vertellen. De vrijwilligers van Humanitas kunnen je helpen om dit grote verdriet bespreekbaar te maken en je hierbij ondersteunen.

Een lotgenotengroep bestaat uit 6 tot 8 deelnemers, die onder leiding van twee vrijwilligers tien keer bijeenkomen. Tijdens deze bijeenkomsten wordt gesproken over de gevoelens en emoties die met een verlies gepaard gaan en hoe hiermee om te gaan. Het is juist de onderlinge herkenning die veel steun geeft aan de deelnemers van de groep. Voor informatie en opgave kun je contact opnemen met Tetsie Reinsma via tel.nr. 06-41951960.

Over Humanitas

De vereniging Humanitas is een landelijke vrijwilligersorganisatie. Onze vrijwilligers helpen mensen die op eigen kracht iets willen veranderen aan hun situatie. De vereniging bestaat uit vijf districten, waarbij District Noord de provincies Groningen, Drenthe en Friesland omvat. Onze 26 afdelingen bieden ondersteuning op het gebied van eenzaamheid, detentie, verlies, opvoeden, opgroeien en thuisadministratie.