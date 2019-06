VVV Waterland van Friesland roept vertellers op zich aan te melden

De drukbezochte verhalenavond van Leeuwarden-Fryslân 2018 krijgt een vervolg, en wel op vrijdagavond 15 november 2019. In heel Friesland kunnen verhalenvertellers zich aanmelden.

De kracht van Verhalenavond zit in de eenvoud, iedereen mag meedoen. Als toeschouwer, maar ook als verteller. Want iedereen heeft een verhaal. Een nieuw fenomeen is een verhalenavond niet. Anderhalve eeuw geleden had Friesland de ‘Winterjûnenocht’, die traditie wordt nu nieuw leven in geblazen. Dit jaar is het thema ‘als stenen konden spreken’.

Volgens VVV Waterland van Friesland is Verhalenavond een goed voorbeeld van een evenement dat het seizoen kan ‘verlengen’. Het evenement is voor toeristen de moeite waard, maar ook inwoners van Friesland krijgen er een geweldige mogelijkheid bij om hun vrije tijd te besteden in Zuidwest Friesland, het ‘Waterland van Friesland’. Inwoners van onze provincie zijn voor de VVV een belangrijke doelgroep; bezoekers die op 1,5 uur rijden van Zuidwest Friesland wonen, besteden het meest.

Dit jaar kunnen ook horeca, ondernemers, overheden, verenigingen, scholen en pandeigenaren meedoen. De avond wordt georganiseerd door Museumfederatie Fryslân en Stichting Pier 21 en is onderdeel van het LF2028-programma.

Vertellers gezocht

Iedereen die een verhaal wil vertellen kan zich aanmelden op www.verhalenavond.nl. Op deze website worden alle verhalen in kaart gebracht, zodat het publiek op 15 november weet waar het naartoe kan.

Waterland van Friesland is de nieuwe naam voor de toeristische regio Zuidwest Friesland. Vanaf januari 2019 zijn Stichting Regiomarketing Zuidwest Friesland, VVV De Friese Meren-Gaasterland en VVV Zuidwest Friesland gefuseerd naar VVV Waterland van Friesland.