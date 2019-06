Leerlingen van het VWO duiken in de grijze container

Eind mei gaf wethouder Frans Veltman de opdracht aan de leerlingen van 2 VWO van het Zuyderzee Lyceum: om onderzoek te doen naar het zwerfafval probleem in Lemmer en om te komen met adviezen aan de gemeente over hoe we bewustwording van afvalscheiding kunnen vergroten bij de burgers van De Fryske Marren.

Op maandag 24 juni presenteerde de leerlingen van 2 VWO hun onderzoek en adviezen aan wethouder Frans Veltman van Gemeente De Fryske Marren. De leerlingen zijn hun eigen afval grijze en groene container ingedoken en hebben een enquête gehouden onder gezinnen uit de buurt en vrienden. Uit hun onderzoek bleekt dat er al aardig aan afvalscheiding wordt gedaan, met name glas en papier wordt gescheiden weggegooid. Verder was een mooie uitkomst dat er mensen zijn die wel eens zwerfvuil oppakken. Hun advies was aan de gemeente om afval te voorkomen door bij de bron te beginnen. De winkels, dat er minder in plastic moet worden verpakt. En alle kinderen vonden dat er meer statiegeld op verpakkingen moet komen, bijvoorbeeld op blikjes.

Eind mei zijn de leerlingen als adviesbureau aan de slag gegaan met de opdrachtbrief van de wethouder van de gemeente. Tijdens de Natuurwetenschap lessen zijn ze op bezoek geweest bij de Milieustraat in Lemmer, ze hebben de container thuis op de kop gehad en een enquête gehouden onder verschillende gezinnen. Alle onderzoeksresultaten hebben ze verwerkt tot een mooie PowerPoint en gepresenteerd aan de gemeente.

De leerlingen concludeerden dat de Gemeente De Fryske Marren op diverse vlakken al goed bezig is om burgers het afval te laten scheiden. Om dit nog beter te doen en ook jongeren te betrekken bij zwerfafvalprobleem en afvalscheiding heeft de gemeente in samenwerking met NME netwerk Groen Doen, het IVN en de VO scholen opmaat gemaakte projecten voor het voortgezet onderwijs ontwikkeld. Van het voorjaar heeft het Bornego College in Joure succesvol onderzoek gedaan in Joure tijdens hun projectweek. Deze zomer is 2 VWO van het Zuyderzee Lyceum op onderzoek uitgegaan.

NME-netwerk Groen Doen

Groen Doen is het netwerk voor Natuur- en Milieueducatie in de gemeenten Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Groen Doen, een afdeling van het bezoekerscentrum Mar en Klif, organiseert voor basisscholen een breed aanbod van superleuke en speels-leerzame buitenactiviteiten, gastlessen, excursies en lesmaterialen op het gebied van natuur, duurzaamheid en techniek. Ruim 90 basisscholen in de regio zijn lid van Groen Doen en maken enthousiast gebruik van het gevarieerde aanbod om het onderwijs op hun school te verrijken met échte ervaringen en de kinderen te leren om zorgvuldig met hun leefomgeving om te gaan. Groen Doen wordt bij dit werk ondersteund door de gemeente Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren. Kijk voor meer informatie ook eens op www.groendoen.net.