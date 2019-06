Zeer warm tot tropisch!

Sneek-Het wordt vandaag en morgen zeer warm, tropisch, vanaf woensdag afkoeling bij een noordelijke wind. Een hittegolf zit er voorlopig voor onze regio niet in.

Vandaag hebben we te doen met sluierbewolking, verder is het zonnetje daarbij en wordt het zeer warm. In de stad is de tropische 30 haalbaar, op en nabij het Sneekermeer is het met 28 graden wat koeler. Er staat een zwakke tot matige wind uit het oosten.

Komende nacht verloopt erg warmpjes met geen lagere temperatuur dan van 20 graden, een plaknacht.

Morgen stijgt de temperatuur rap en komt in de stad boven de 30 graden uit. Wind opnieuw oostelijk, verder zien we zon en sluierbewolking.

Woensdag draait de wind naar het noorden en stroomt er koelere lucht vanaf de Noord en Waddenzee over onze regio. De temperatuur blijft dan steken bij een 22 graden, ik denk trouwens dat dit voor de meeste mensen helemaal niet erg is. Ook donderdag en vrijdag zien we deze temperatuur, ook kan er vanaf zee wat mist en/of laaghangende bewolking over onze regio uitgesmeerd worden. In het weekend draait de wind naar het oosten, volop zonnig en stijgt de temperatuur weer tot boven de 25 graden. Neerslag zit voorlopig niet in het vat.