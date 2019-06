Sneek en het weer

Sneek – Het spreekwoord ‘de soep wordt nooit zo heet gegeten, als zij wordt opgediend’, gaat ook op wat betreft de aangekondigde hitte deze week. Dit is vanaf woensdag al flink afgezwakt als ik zo de weermodellen doorspit, dan daalt namelijk vanaf die dag de temperatuur tot onder de 25 graden. Oorzaak is de wind die volgens de laatste weerkaarten het noorden opzoekt en daar komt veel frissere lucht vandaan. Ook zou bewolking en zeemist roet in het weer kunnen geven. We zien dan ook grote verschillen met de temperatuur in Noord en Zuid Nederland. Wel lijkt het er nu op dat de wind later in de week weer oostelijker wordt en dan zou het in onze regio weer flink warmer kunnen worden. We blijven het volgen.

Vandaag in ieder geval super mooi zomerweer met een aangename temperatuur van 25 graden. Er is wel wat hoger sluierbewolking, het blijft droog bij een oostelijke wind.

Morgen gaat de temperatuur richting de 30 graden. Naast sluierbewolking is het zonnetje daar, dit bij een oostelijke wind.

Na een warme nacht volgt de dinsdag met tropisch heet weer. De temperatuur stijgt in de stad tot boven de 30 graden. Opnieuw staat er een oostelijke wind.

Neerslag staat er voorlopig niet op het programma.

Dirk van der Meer