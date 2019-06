Jointhesale TV & Audio Sneek breidt uit

Sneek – De grootste aanbieder van tweedehands tv’s en audio in het noorden van het land, ‘Jointhesale TV & Audio Sneek’, gaat uitbreiden! De winkel staat in de gehele regio bekend om de uitstekende service en kwaliteit. Klanten zijn tevreden en laten dit ook horen. Steeds vaker vinden nieuwe klanten de weg naar de Gedempte Pol 21 in Sneek en ontdekken dat tweedehands vaak net zo goed of soms zelfs nog beter is. Dit laatste omdat er aan vrijwel alle apparatuur die in de winkel te koop staat eerst onderhoud verricht is.

Vooral het persoonlijk advies en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen als het gaat om oude apparatuur met nieuwe te verbinden stellen klanten zeer op prijs.

Veel nieuwere TV’s en audio apparatuur zijn tegenwoordig met een app op de telefoon of tablet te bedienen. Het is dus niet vreemd dat Jointhesale TV & Audio verder gaat uitbreiden met tweedehands telefoons en tablets.

De winkel heeft in het voorste gedeelte een metamorfose ondergaan en bestaat nu uit TV’s aan de rechterkant en telefoons, tablets en accessoires aan de andere wand. Het tweede gedeelte van de winkel bestaat uit een surround afdeling en aan de andere zijde HiFi stereo en vintage apparatuur.

Wat betreft reparaties heeft Jointhesale TV & Audio binnen een jaar een serieuze plaats ingenomen in het aanbod in het noorden van het land en zelfs vaak verder. Mensen komen soms echt van verre om hun (vaak dure) apparatuur te laten repareren of te voorzien van onderhoud.

Omdat service een heel erg belangrijk aspect is binnen het bedrijf gaat men niet over één nacht ijs wat reparaties van telefoons en tablets betreft. Om te voorkomen dat het lopende band werk zal worden is besloten om zoveel mogelijk in één dag te repareren in plaats van direct. Dat wil zeggen in de middag brengen en de volgende ochtend weer ophalen. Hiermee wijkt Jointhesale af van andere aanbieders in de regio maar dit compenseert men met stabiele lage prijzen en er zal enkel met A klasse onderdelen gewerkt worden. In noodzakelijke gevallen geeft men zelfs gratis een leentoestel mee. Tevens kent het bedrijf geen onderzoekskosten, dus geen nare verrassing achteraf als u besluit toch niet te laten repareren.

Richard Dijk, van Jointhesale TV & Audio, wijst er nadrukkelijk op dat het bedrijf geen telefoonwinkel zal worden. Het aanbieden van tweedehands telefoons en tablets zal een aanvulling worden op het huidige aanbod van TV en audio apparatuur. Wel worden er in de winkel ook nieuwe artikelen verkocht zoals laders, telefoonhoesjes, kabels, oortjes en leuke gadgets.

Dijk wijst er tevens nog op dat service, klantvriendelijkheid en meedenken ook wat betreft de nieuwe activiteiten bovenaan zullen staan.

Jointhesale is te vinden op www.jointhesale.nl

En op facebook via www.facebook.com/jointhesale

Het adres van de winkel is Gedempte Pol 21 in Sneek, dat is recht tegenover Domino’s Pizza.