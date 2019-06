Cliënten van Stichting Philadelphia Zorg onderhouden vanaf heden eigen tuin

Oppenhuizen – Na uitbreiding van woon- en zorgboerderij Eastwei te Oppenhuizen van Stichting Philadelphia Zorg is er ruimte gecreëerd voor tuin werkzaamheden uitvoerbaar door de cliënten. De gecreëerde tuin werkzaamheden dragen bij aan de relatie- en competentieopbouw van de cliënten en hun begeleiders. Begin 2018 is de zorgboerderij uitgebreid met een appartementencomplex dat ruimte beidt aan 13 appartementen en een dagbestedingsruimte waar ongeveer 30 mensen met een verstandelijke beperking zorg ontvangen.

De dagbesteding is ingericht met verschillende werkgroepen. Van deze groepen zijn twee “buitengroepen” die onder andere werken aan de verzorging van dieren, houtbewerking, maken van (tuin) meubels en het onderhouden van het omliggende terrein. De activiteiten zijn gericht op het bieden van ruimte tot het komen van eigen initiatief, zelfcontrole en zelfsturing bij cliënten. Dit alles met als doel het “gewone” leven te ervaren.

Sinds de aanleg van de tuin na de uitbreiding van de locatie ontstond op locatie de wens voor een zitmaaier. Het tuin onderhoud op locatie bestaat onder andere uit het maaien van gras en naast de handmaaiers kan een zitmaaier bijdragen aan de competentieopbouw van de cliënten. De financiering leek in eerste opzicht problematisch te worden waardoor het moeizaam leek te worden om het tuin onderhoud in eigen beheer te houden. Gelukkig waren de ’vrienden van de Eastwei’, bestaande uit familieleden van enkele bewoners van de Eastwei, bereid de zitmaaier te sponsoren waardoor de cliënten in de mogelijkheid zijn gesteld de tuinwerkzaamheden grotendeels zelfstandig uit te voeren. Door de bijdrage van de vrienden kunnen de begeleiders voldoen aan de behoeftes van de cliënten en kunnen deze cliënten het gewone leven ervaren; het onderhouden van je eigen tuin.