Volgende week hoog zomer

Sneek – Omdat er nogal wat hitte op het programma staat, even een weer-update Snekerweerman Dirk van der Meer.

Vandaag wisselen zon en bewolking elkaar af, kans op een buitje, 20 graden als maximum temperatuur. Wind west tot noordwest, zwak tot matig.

Het weekend verloopt vrij zonnig met een temperatuur die aan winst boekt. Zo wordt het morgen een 21 graden, zondag al de zomerse waarde van 25 graden. De wind waait uit het noordoost tot oosten, zwak tot matig. Het blijft droog.

Volgende week warmt de bovenlucht flink op en dat merken we op neushoogte. Het wordt warm tot zeer warm en bereiken we af en toe de tropische grens van 30 graden, overschrijden we deze en gaan richting de 35 graden in de stad. De zon is er bij, het blijft eerst droog, pas eind van de week wordt de kans op een donderbui groter. Wind blaast meest uit een oostelijke richting.

Nu zijn de weermodellen het op enkele dagen niet met elkaar eens, zo zou het bij het ene model komende donderdag amper 20 graden kunnen worden, terwijl een ander model gewoon een 30 graden in petto heeft voor Friesland. Het is dus nog niet helemaal zeker hoe of wat, maar dat we een zomers weekje voor de boeg hebben, dat is wel duidelijk.

Dirk van der Meer