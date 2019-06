Tweede editie van De Streekweek geopend met Friese wereldmaaltijden op ROC Friese Poort Sneek

Sneek – De tweede editie van De Streekweek is donderdag 20 juni van start gegaan. De Streekweek, een initiatief van Eetbaar Fryslân, is een week die volledig in het teken staat van Friese producten. Op meer dan vijftig locaties door de gehele provincie is het mogelijk om het Friese product mee te maken én te proeven. Dit jaar is De Streekweek van start gegaan met de bereiding van heerlijke Friese wereldmaaltijden op de ROC Friese Poort in Sneek.

Friese Wereldmaaltijden

Dit jaar is De Streekweek geopend in samenwerking met ROC Friese Poort locatie Sneek. Daar hebben studenten van de entreeopleiding mbo niveau 1 samen met studenten van International Hospitality Studies samen gekookt met Friese ingrediënten. De wereldgerechten die de studenten samen hebben ontwikkeld hebben hun oorsprong in de culturen van de studenten van de entreeopleiding. Deze studenten zijn statushouders en afkomstig uit Sri Lanka, Syrië en Eritrea. Het Friese wereldmenu bestond uit drie gangen en werd uitgeserveerd door eveneens studenten van beide opleidingen van ROC Friese Poort.

De eerste studenten waren al om half negen in de keuken om ingrediënten voor te bereiden, vers van het land van Henk Zuidema van Waldfarming uit Jistrum en van Farmily uit Harich. Door een goede samenwerking tussen de studenten kon iedereen nog voor twaalf uur aan tafel. De eerste gang bestond uit een Sri Lankese linzen soep met humus van jonge tuinboon met arabisch brood. Het hoofdgerecht was een stoofpotje van geitenbok met komijn gecombineerd met tabouleh salade, gegrilde groenten, sarma van snijbiet met feta, aubergine puree met gegrild pita brood en salade van jonge aardappel en ras el hanout. De Friese wereldmaaltijd werd afgesloten met een rabarber crumble met kardamon en hangop en aardbeien mousse. Opvallend was hoe goed Friese producten blijken passen in gerechten die hun oorsprong hebben de landen van herkomst van de statushouders.

De Streekweek

De Streekweek is een onderdeel van Eetbaar Fryslân. Veel voedsel reist de halve wereld rond voordat het in de Nederlandse keuken belandt. Niet nodig, omdat in Fryslân veel heerlijke producten worden geproduceerd. Eetbaar Fryslân is een initiatief van fmf, Landschapsbeheer Friesland, Nordwin College en Netwerk Duurzame Dorpen.

Kijk voor alle activiteiten in de streekweek op eetbaarfryslan.frl

Foto: Simon Bijlsma