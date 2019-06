Het klassieke muziekfestival CityProms met jonge muzikale talenten uit Súdwest Fryslân

Súdwest Fryslân – Ongedwongen genieten van een klassiek concert op bijzondere locaties in hartje Leeuwarden. Dat kan bij CityProms, het leukste klassieke muziekfestival van het Noorden. Het festival vindt plaats van 27 tot en met 30 juni en is gratis toegankelijk. Met ook dit jaar weer een scala aan internationale, Nederlandse en Friese klassieke sterren en een fantastisch kinderprogramma met live klassieke muziek.

Uit Súdwest-Fryslân treden Michiel Vossenberg (baritonsaxofoon), Yvonne Faber (contrabas) en Sybren Faber (hoorn) op tijdens CityProms. De jonge, getalenteerde muzikanten maken deel uit van jongNBEnoord, een van de vier regionale ensembles die het Nederlands Blazers Ensemble heeft opgericht om jonge talentvolle musici te coachen in de eigen traditie van concerteren, presenteren en grenzen opzoeken. Het jaarlijks geformeerde ensemble bestaat uit elf musici in de leeftijd van 15-20 jaar en wordt gecoacht door de NBE-musici Jeannette Landré en Justine Gerretsen.

Op zondag 30 juni treedt JongNBEnoord van 13.00 uur tot 13.30 uur op (locatie: LC Hoofdpodium, Wilhelminaplein) en van 15.30 tot 16.00 uur (locatie: Festivaltent, Wilhelminaplein).

Openingsconcert vrijdagavond 28 juni

Op vrijdagavond 28 juni openen het Noord Nederlands Orkest, o.l.v. van dirigent Damian Iorio en celliste Irene Kok het festival spectaculair met het eerste celloconcert van Sjostakovitsj en een compilatie uit de wereldberoemde Notenkrakersuite. Het Jazz Orchestra of the Concertgebouw o.l.v. Rob Horsting en het ZO! Gospel Choir dompelen het Wilhelminaplein vervolgens onder in een feestelijke mix van aanstekelijke jazz en swingende gospelsongs.

Klassieke topsterren

Het hele weekend staat Leeuwarden in het teken van prachtige klassieke muziek, met onder meer: Camerata RCO, bestaande uit leden van het Koninklijk Nederlands Concertgebouworkest, het Matangi Quartet, pianiste Ketevan Sharumashvili, het Jeugdorkestenfestival, Inclusief Muziektheater ANDERS, een speciaal kinderprogramma met live klassieke muziek, en nog veel meer! Kijk voor meer info op: cityproms.nl

Kinderprogramma met live klassieke muziek

Voor kinderen (1 tot en met 14 jaar) is er weer een bijzonder programma met live klassieke muziek. Dit jaar verzorgt het Noord Nederlands Orkest, in samenwerking met het theatergezelschap Het Houten Huis, het theatraal concert ‘Gevleugeld’. Het is maar een van de vele spannende en mooie kindervoorstellingen dit weekend. Daarnaast kunnen kinderen instrumenten maken van afval met Jordano Piloto of op zoek naar geluiden, samen met Christiaan van der Weij. Genoeg te beleven dus, voor jong en oud!

CityProms Festival vindt plaats van 27 t/m 30 juni in de binnenstad van Leeuwarden. Kijk voor meer info op www.cityproms.nl of lees de Festivalkrant, verkrijgbaar bij VVV Leeuwarden.