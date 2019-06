Expositie en boeken ‘De Verbinding, 100 portretten op de Stoel’ van Petra Dijkstra

Koudum – Honderd portretten op een stoel die is opgeschilderd door kunstenaar Ger Lamerus. Portretten van toevallige voorbijgangers, kunstenaars uit de kennissenkring en vrienden, vastgelegd door Petra Dijkstra. Al deze mensen hebben ergens een raakvlak, vandaar de naam ‘De Verbinding’.

Petra is organisator van kunstmanifestaties en creatief in allerlei vormen: fotografie, wasschilderingen, schrijven van korte verhaaltjes, gedichten en haiku’s etc. Zelf noemt zij al die verschillende activiteiten “Spinselkunst”. In de maand juli exposeert ze alle 100 portretten bij Galerie Kunst in Beweging onder de titel: ‘De Verbinding, 100 portretten op de Stoel’.

“Het project van de stoel begon op Vlieland, waar kunstenaar Ger Lamerus een stoel in zijn stijl verfde en ergens in de natuur plaatste”, vertelt Petra. “Iedereen was vrij om de stoel te verplaatsen, mits er een foto van de nieuwe plaats naar Ger werd gestuurd. In juni 2018 ontdekte ik de stoel aan de Postweg en ‘ontvoerde’ hem naar de wal. Daar beleefde ik er een aantal leuke avonturen mee.”

Boeken

Al deze belevenissen mét foto’s heeft Petra gebundeld, wat resulteerde in een alleraardigst boekje met de veelzeggende titel ‘De stoel’. In dit boekje staan 20 geportretteerden en de rest draait om de stoel in allerlei situaties, soms met een verhaaltje. “Ik brei verschillende vormen aan elkaar. Blijkbaar is dat voor mij een automatisme geworden. Het één kan niet zonder het ander. Samen geven ze de juiste sfeer weer”, verklaart Petra. Daarna ging ze verder, groter. In totaal maakte ze maar liefst 100 portretten op de stoel. Ze schreef er nog twee verhaaltjes bij, over een elfenstoel en een bosvrouwtje. Dit resulteerde eveneens in een boek met dezelfde titel als die van de expositie: ‘De Verbinding, 100 portretten op de Stoel’.

Beide boeken kosten € 9,50 per stuk.

Ze zijn te koop bij de brug in Baard in de Kleinste Galerie, waarvan Petra galeriehoudster is

Website: https://galerie.baard.info/

En gedurende de expositie van de 100 portretten ook bij Galerie Kunst in Beweging.

De expositie is van 29 juni t/m 31 juli

Galerie Kunst in Beweging

Hoofdstraat 1 – Koudum

Geopend op de zaterdag van 10 tot 17 uur,

op dinsdag 16, 23 en 30 juli van 10 tot 17 uur

en op afspraak.