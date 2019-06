Ouderen en kleuters vinden elkaar bij Beleef Dagbesteding

Oppenhuizen-Dankzij een samenwerking van basisschool IT Harspit en dagbesteding Beleef hebben ouderen en kleuters elkaar gevonden en is het iedere week feest in Oppenhuizen. Iedere week komen vier kleuters van it Harspit uit groep 1/2 bij Beleef Dagbesteding. Dit is een kleinschalige dagbesteding voor mensen met geheugenproblemen .

Samen met de juf bedenkt Engelien Perridon ( eigenaar van Beleef Dagbesteding) een activiteit. Om 10 uur komen de kleuters met juf Lysbeth binnen, de kinderen stellen zich eerst keurig voor en gaan gezellig tussen de gasten van Beleef zitten. Eten hun fruit en drinken hun bekers leeg .

Met elkaar zingen en juf speelt de gitaar. Prachtig om te zien dat er dan geen gene is. De gasten zingen uit volle borst mee met de kinderen. Of fruitspiesen rijgen en met z’n allen opeten, een kind van 4 jaar ziet dat een gast van Beleef niet goed kan zien en geeft hem zijn aardbeien. Hoe mooi is dat om te zien.

Of een gast helpen met een houten tafel schuren, alle kleuters willen helpen en voelen zich trots. Of samen spelletjes doen. De gasten blijven actief, scherp en je ziet ook dat de ouderen zachter worden. Dit gaat vanzelf.

En de kinderen leren om te gaan met ouderen en voelen hun heel goed aan. Ze zijn onbevangen en eerlijk naar elkaar toe. It Harspit en Beleef Dabesteding hopen deze activiteit voort te kunnen zetten na de zomervakantie. Ideeën genoeg !