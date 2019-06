Johannes Postschool bekroont koerswijziging met nieuw logo

Sneek- Vandaag organiseerde de Johannes Postschool (JPS) haar jaarlijkse evenement ‘Allemaal anders, iedereen gelijk’. Op de JPS zitten kinderen van verschillende nationaliteiten. Met deze themadag onderschreef de school de overeenkomsten tussen de leerlingen, leraren, ouders en buurtbewoners. Ook wordt hiermee verbinding gecreëerd tussen de verschillende doelgroepen.

Nieuw logo

Het evenement werd in een extra feestelijk jasje gestoken omdat de school de laatste jaren stevig van koers veranderd is. Leerlingendaling en gedragsproblematiek hebben het team op scherp gezet en dit heeft geleid tot een vernieuwd, toegewijd en specialistisch team met een duidelijke visie op onderwijs en gedrag. Deze eigenheid heeft de JPS bekroond met een nieuw logo, ontworpen in samenwerking met de leerlingen. Op basis van diverse workshops werden drie voorstellen ontwikkeld op basis van de inbreng van de leerlingen. Een werkgroep bestaande uit onder meer medewerkers en ouders koos het nieuwe logo, dat onthuld werd door directeur Djoke de Schiffart.

Ondertekening intentieverklaring met Kinderwoud

Na de opening, een prachtige dans-act door leerlingen en de onthulling van het logo op de gevel, tekende de JPS samen met Kinderwoud (de overkoepelende organisatie waar de in school gevestigde kinderopvang It Berneroefke deel van uitmaakt) een intentieverklaring voor het IKC Johannes Postschool. De ondertekening werd verricht door de heer Joop Fortuin, bestuurder van stichting Palludara waar de Johannes Postschool deel van uitmaakt en mevrouw Vanessa Weever, bestuurder van Kinderwoud. Aansluitend vonden diverse sfeervolle activiteiten op het plein plaats. Voor de ouders was er gelegenheid om met elkaar en het team van de JPS te praten terwijl de kinderen zich vermaakten op het plein.