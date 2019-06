Galaconcert Femuza vrijdag 21 juni in Theater Sneek

Sneek- Aanstaande vrijdag 21 juni ( morgen dus!) organiseert de Federatie voor Muziek- & Zangverenigingen in de gemeente Súdwest-Fryslân (Femuza) in Theater Sneek haar jaarlijkse galaconcert. Daaraan doen alle winnaars mee die het afgelopen seizoen de diverse festivals voor muziek- en zangverenigingen, jeugdkorpsen en solisten wonnen.

In het najaar van 2018 won popkoor Hege Hakken uit Heeg het zangfestival, waarmee het koor de eerste deelnemer aan het galaconcert was. Na afloop van het jeugdkorpsenfestival in januari kwam jeugdorkest De Notenkrakers van Hallelujah Makkum als winnaar uit de bus en de jury van het solistenconcours benoemde trompettiste Wietske Baarda tot winnaar van die wedstrijd. Bij het muziekfestival in april deed de jury een bijzondere uitspraak: ze riepen fanfare Wilhelmina Easterein uit tot winnaar van het festival, en deden verder een eervolle vermelding aan het slagwerkensemble van Oranje Bolsward. Dat leidde ertoe dat de jury zowel fanfare Wilhelmina Easterein als het slagwerkensemble van Oranje uitnodigde voor deelname aan het galaconcert.

Het programma van het galaconcert op vrijdag 15 juni ziet er als volgt uit:

Slagwerkensemble C.M.V. Oranje Bolsward; Jeugdorkest De Notenkrakers (Hallelujah) Makkum; Soliste Wietske Baarda op trompet; Fanfare Wilhelmina Easterein; Popkoor Hege Hakken Heeg.

Het galaconcert wordt georganiseerd in Theater Sneek (adres: Westersingel 28), vangt aan om 19:45 uur en is gratis te bezoeken (na afloop van het concert wordt een collecte gehouden). U bent van harte uitgenodigd het galaconcert bij te wonen.

Op de foto (door: Jeroen van der Kallen) het galaconcert van vorig jaar.