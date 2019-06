De verborgen charmes van een nieuw ‘nautisch’ woongebouw in Sneek

Sneek- Vorige maand zijn ze in verkoop gegaan: veertien gasloze appartementen en een penthouse in een nog te bouwen woongebouw in De Oudvaart in Sneek. Bij het ontwerp is aansluiting gezocht bij het nautisch karakter van de stad.

De appartementen tellen standaard twee slaapkamers en een balkon, het penthouse beschikt over zelfs drie slaapkamers en twee balkons. Daarmee zijn de woningen geschikt voor een brede doelgroep van kopers die op zoek zijn naar ruimte en comfort. Ook heeft elk appartement een parkeerplaats; bij het penthouse horen er twee. Voor het ontwerp van het zeven woonlagen tellende bouwwerk tekende TWA architecten uit Leeuwarden.

Signaalstrepen

Wie goed kijkt, ziet dat de architecten een geraffineerd spel van ontwerp en licht spelen. Zo heeft de witte toplaag veel weg van een kajuit of stuurhut van een schip. De ronde ramen zijn hier vormgegeven als patrijspoorten. De combinatie van witte top en donkere gevelstenen is geïnspireerd op de kleuren van een dukdalf, een zware paal met witte top waar schepen aan vastgelegd worden. Verder verwijzen de witte banden in het metselwerk naar de signaalstrepen op de kleding van matrozen en op de gevels van vuurtorens. En dan is er nog de kade aan de zonzijde van het bouwwerk, die de spits toelopende vorm van een boeg heeft.

Toekomstwaardig

Anders dan op de meeste echte schepen is de energievoorziening van het woongebouw duurzaam en toekomstwaardig. De gasloze appartementen beschikken over een individuele warmtepomp met warmteterugwinning. Daarnaast zijn ze voorzien van isolerend HR++ glas en onderhoudsvrije kunststof kozijnen. Droge voeten houd je in ieder geval, maar dankzij vloerverwarming hebben bewoners straks ook nooit meer koude voeten.