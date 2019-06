Buitenspeeldag 2019 in Noorderhoek groot succes

Sneek- De Buitenspeeldag in de Noorderhoek is gister een groot succes geworden. Viel er tijdens de opbouw van het spelcircuit nog een spatje regen tijdens de spelen waren de weergoden goed gemutst. Niet allee de zweefmolen was een trekker, ook het aloude zakslaan en het springkussen vielen goed in de smaak bij de jeugd.

En niet te vergeten voetbaldarts, waarvoor Erik Jellema twee mooi bekers beschikbaar had gesteld voor de winnaars. Er deden maar liefst 130 mee aan de Buitenspeeldag en de organisatie, Wijkplatform Noorderhoek, ziet dan ook terug op een geslaagde middag.

Foto’s: fb pagina Wijkplatform Noorderhoek