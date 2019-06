Súdwest-Fryslân geeft royaal steun aan Technolab

Sneek- De gemeente Súdwest-Fryslân steekt de komende vier jaar 264.000 euro in de Stichting Technolab SWF, dat als doel heeft de jeugd te interesseren en enthousiasmeren voor technische beroepen.

“De vraag naar technisch opgeleid personeel neemt toe, terwijl het aanbod niet meegroeit”, zegt wethouder Maarten Offinga. “Dat zien we graag anders.” Want voor de regionale arbeidsmarkt is het van groot belang dat er voldoende technisch geschoold personeel beschikbaar is, stelt hij.

Nu laten de marktontwikkelingen in de gemeente zien dat in een aantal sectoren een personeelstekort dreigt. “Om dit probleem te tackelen moet je beginnen bij de jeugd én hun ouders. Die moeten enthousiast worden voor techniek en technologie. Technische opleidingen hebben nog steeds een minder goed imago, maar dat is niet terecht. Want technische beroepen hebben juist de toekomst, de ontwikkelingen gaan razendsnel.” Offinga wijst als voorbeeld op de snelle opmars van de 3D-technologie. “Een paar jaar geleden hadden nog maar weinig mensen hiervan gehoord. Nu nemen de mogelijkheden in rap tempo toe.”

Juist vanwege deze snelle technologische ontwikkelingen sluiten de opleidingen niet altijd aan bij wat de praktijk wenst. Ook daar ligt voor Technolab een taak. Naast de gemeente dragen ook onderwijsinstellingen en ondernemers financieel bij aan het initiatief.

Directeur Marianne Poelman van de Stichting Technolab SWF zegt het verschil te maken door niet alleen workshops aan te bieden aan scholen, maar ook de samenwerking te zoeken met andere initiatieven in Súdwest-Fryslân op het gebied van onderwijs en bedrijfsleven. Zoals de Yacht Builders Academy, On Stage, Techniek Tastbaar, Werkfestival en het toekomstige Maritieme Cluster.

“We laten kinderen op een praktische manier technologie ervaren”, vertelt Poelman. “Zelfs kinderen die doorgaans niet warm te krijgen zijn voor techniek, de zogeheten non-bèta’s, vinden dit cool en inspirerend. Nu is het voor hen nog te vaak ‘wat je niet kent dat kies je niet’. Onze deuren staan open voor alle scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.”