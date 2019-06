Studenten ROC Friese Poort halen driehonderdvijftig euro op voor het Zeldzame Ziekten Fonds

Sneek-Ruim dertig eerstejaars studenten van de opleiding Maatschappelijke Zorg verzorgden vandaag een Zomerfair op het schoolplein van ROC Friese Poort in Sneek. Studenten, medewerkers en andere bezoekers uit de omgeving konden de hele dag activiteiten doen, poffertjes eten en bijvoorbeeld alcoholvrije cocktails drinken. De volledige opbrengst gaat naar het Zeldzame Ziekten Fonds. Ook in Dokkum, Leeuwarden, Drachten en Emmeloord organiseerden studenten Maatschappelijke zorg een zomerfair voor dit goede doel.

Activiteit voor cliënten

Wekenlang waren de studenten druk bezig met de voorbereidingen voor de Zomerfair voor het goede doel. De fair leek letterlijk in het water te vallen door lichte regen en een dreigende onweersbui. Maar de kraampjes stonden snel binnen waardoor de fair gewoon door kon gaan in de school. Naast de bijdrage voor het goede doel bieden studenten met de Zomerfair ook een activiteit voor cliënten van zorginstellingen in de omgeving. Onder de bezoekers waren naast cliënten ook veel studenten en medewerkers van ROC Friese Poort. Een cliënt van Talant in Bolsward trede als DJ op. De cliënt was geregeld door een student en zorgde de hele dag voor vrolijke muziek. Bezoekers konden kleding kopen, nagels laten lakken, een suikerspin eten en bijvoorbeeld een rit op een pony maken. Na het middaguur klaarde het weer op en konden alle festiviteiten buiten verder gaan.

Bijdrage aan de maatschappij

ROC Friese Poort vindt het belangrijk dat studenten leren om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan de maatschappij. Door te participeren in maatschappelijke activiteiten en bij voorkeur zaken te doen met lokale partijen. De organisatie van de Zomerfair is hier een voorbeeld van. ‘We hebben voor deze dag verschillende partijen uit de omgeving gevraagd om ons te sponsoren. De brandweer uit Joure werkte bijvoorbeeld mee en gaf een mini-workshop brandslang spuiten. En de prijzen voor de loterij werden gesponsord door Hema Sneek,’ vertelt Tess Groeneveld, student Maatschappelijke Zorg. ‘Ristorante Pizzeria Lungomare heeft ons financieel gesponsord. Daarvoor hebben we de benodigdheden gekocht om alcoholvrije cocktails te maken. En we hebben goed zaken gedaan vandaag!’, vult Tom Klijn aan, tevens eerstejaars student Maatschappelijke Zorg bij ROC Friese Poort in Sneek.

Het Zeldzame Ziekten fonds

Het Zeldzame Ziekten Fonds heeft al vele belangrijke medische onderzoeksprojecten mogelijk gemaakt. Voorbeelden hiervan zijn de onderzoeken naar ALS, Taaislijmziekte, Neuroblastoom en Diffuus Intrinsiek Ponsglioom (DIPG), ook wel Hersenstamkanker, de ziekte die Tijn† bekendheid heeft gegeven met zijn nagellak-actie. De aandoeningen zijn vaak chronisch, progressief en levensbedreigend. Veelal treft het kinderen die als gevolg van een zeldzame ziekte niet oud worden. Door gebrek aan geld voor onderzoek naar zeldzame ziekten is vaak geen diagnose of behandeling mogelijk.