Nieuwe speedboot PW 5 voor meer controles op het water

Sneek- Met het gieten van champagne over het dek is onlangs de PW 5 officieel gedoopt door Regina Bouius-Riemersma (algemeen directeur Provincie Fryslân). Deze nieuwe speedboot zet de provincie in voor verschillende controles op en rondom het water.

Zo zal de PW 5 te vinden zijn op de Burgumer Mar om te kijken of watersporters zich houden aan de regels van het nieuwe snelvaargebied. Ook voor grote evenementen, zoals de SKS en IFKS, is deze snelle boot onmisbaar.

Om ervoor te zorgen dat het op het water veilig blijft voor iedereen zet Provinciale Waterstaat de PW 5 in om extra controles uit te voeren. Zoals bijvoorbeeld samen met de politie op de Burgumer Mar. Vanaf zaterdag 15 juni tot en met 15 september 2019 is snelvaren daar toegestaan tussen 9:00 en 18:00 uur, binnen de gele boeien. Watersporters die zich niet aan de regels houden kunnen een boete verwachten.

De PW 5 is een Buster Super Magnum gebouwd in Finland, voortgedreven door een 250 PK buitenboordmotor. Het vaartuig is uitgerust met alle benodigde apparatuur om de taken van de nautisch handhaver te kunnen uitvoeren. De PW 5 is het zusterschip van de PW 3 en de PW 7. Dagelijks varen zij op en rond de Friese meren om voorlichting te geven, vaarwegen te inspecteren, te zorgen voor begeleiding en te helpen bij incidenten. Als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) zijn ze bovendien verantwoordelijk voor het handhaven van wet- en regelgeving op het (provinciale) water.

