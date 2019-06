Sneek- Aanstaande zaterdag 22 Juni, de laatste verkoopdag van de modelspoorbeurs in het Nationaal Modelspoormuseum in Sneek, waar u dan extra voordelig uw slag kan slaan.

Alle artikelen kunt u kopen met een korting van 22%.

Op deze unieke beurs worden spoorartikelen verkocht, die reeds in de collectie aanwezig zijn of daar niet in passen. De beurs is geopend van 10 uur tot 17 uur.

Het Nationaal Modelspoor Museum

Dr. Boumaweg 17b, Sneek

www.modelspoormuseum.nl