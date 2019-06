Genoeg geplaagd! Week van de Invasieve Exoten

Sneek- Van 21 tot en met 30 juni is het de Week van de Invasieve Exoten. Tijdens deze week is er extra aandacht voor plaagsoorten, om mensen meer bewust te maken van de schade die zij aanrichten.

Plaagsoorten houden ons in Nederland steeds meer in de greep. De grote waternavel, de watercrassula, de reuzenberenklauw maar ook distels zijn ongewenste planten die het watersysteem of de waterwerken behoorlijke schade toebrengen. Maar ook bijvoorbeeld waterdieren zoals de rivierkreeft houden de gemoederen flink bezig.

Tijdens de week van de invasieve exoot vertelt Flora Rosenbrand, medewerker van Wetterskip Fryslân, in een workshop over exoten. Ze doet dit op:

24 juni 14.30-16.00 uur Leitswei 17, 8401 CL in Gorredijk

25 juni 20.00-21.30 uur Leitswei 17 Gorredijk

26 juni 14.30-16.00 uur Caspar de Roblesdijk 15, 8751 TH in Zurich

Aanmelden kan via de website via www.fryslanmostwanted.nl

Wil je meer weten over deze week? Kijk dan ook eens op: www.weekvandeinvasieveexoten.nl