Man uit Sneek (61) voor de rechter in zaak tegen motorclub No Surrender

Sneek- Een 61-jarige man uit Sneek staat maandag voor de rechter in Groningen, waar de zaak tegen motorclub No Surrender begint. De man wordt verdacht van afpersing, mishandeling en valsheid in geschrifte.

In totaal staan er vijf verdachten voor de rechter. Naast de man uit Sneek zijn dat onder andere een 54-jarige man uit Emmen en een 55-jarige man uit Klazienaveen. De behandeling van de zaak is onderverdeeld in twee onderzoeken: het zogenoemde Akepa-onderzoek en het Harka-onderzoek. De zaak van de verdachte uit Sneek maakt deel uit van het Akepa-onderzoek.

Bron: https://www.omropfryslan.nl