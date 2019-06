Vier vrijwilligers ontvangen Home-Start certificaat

Súdwest Fryslân – Vier vrijwilligers ontvingen deze week van Home-Start Zuidwest Friesland hun certificaat. Twee vrijwilliger zullen in Súdwest-Fryslân gezinnen gaan ondersteunen. In vier dagdelen basistraining hebben ze kennis opgedaan over op welke manier ze gezinnen kunnen ondersteunen. Ze zijn daarmee de zesde groep vrijwilligers die in de gemeentes Súdwest-Fryslân en De Fryske Marren aan de slag kunnen.

Bij Home-Start bieden vrijwilligers gezinnen tijdelijk een steuntje in de rug in een periode waarin het even niet zo lekker loopt. Ze doen dit wekelijks een dagdeel gedurende maximaal 1,5 jaar. Dit kunnen gezinnen zijn vanaf 28 weken zwangerschap tot het jongste kind 14 jaar. Door een luisterend oor, praktische steun en vriendschappelijk contact zien we dat ouders weer in hun kracht komen en meer kunnen genieten. Home-Start wil daarmee voorkomen dat alledaagse problemen uitgroeien tot grotere problemen.

Op zoek naar gezinnen

Home-Start is een erkend programma dat wordt uitgevoerd door Humanitas. Op dit moment zijn er voldoende vrijwilligers beschikbaar om gezinnen te ondersteunen. Dus ben of ken jij een gezin dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken? Gezinnen die problemen hebben als vermoeidheid, weinig contact met familie of vrienden, spanningen of veel onrust in het gezin die niet vanzelf overgaan? Neem dan contact op met coördinator Karlijn Houben via 06-51311852 of k.houben@humanitas.nl. Kijk voor meer informatie op www.home-start.nl.