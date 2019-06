Nota Infra aan het Werkfestival Sneek: ‘Wij willen met ons prachtige team en machinepark laten zien wat wij allemaal in huis hebben’

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Sneker bedrijf, Nota Infra, stelt ook het bedrijf open tijdens Werkfestival Sneek. Nota Infra is gespecialiseerd in grond- weg- en waterbouw en verzorgt sinds 1992 infrastructuurprojecten van A tot Z. Met ondersteuning van het machinepark leveren de 70 vakmensen die Nota Infra rijk is, totaaloplossingen voor ieder vraagstuk. “Daarom willen wij ons met trots aan u voorstellen om deze dag te laten zien wat wij allemaal in huis hebben en hoe wij dit realiseren met ons prachtige team en machinepark”, aldus acquisiteur en buitendienstmedewerker Kim Ferwerda.

Met de deelname aan het Werkfestival wil Nota Infra laten zien wat het vak van infrastructuurspecialist inhoudt en mensen enthousiasmeren voor het vak. “Door een kijkje in de keuken te geven, geven wij een beeld van wat we heden ten dage allemaal kunnen en bieden.”

Wat het werken bij Nota Infra uniek maakt? Kim: “Wij hebben een prachtig gemotiveerd team en een eigen machinepark. Wij onderscheiden ons door met de opdrachtgevers mee te denken en we zijn laagdrempelig. Het contact met verschillende mensen is het mooiste aan dit vak!”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.