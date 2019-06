Yoga en meditatie op Wereldyogadag in het Rasterhoﬀpark

Sneek – De Zonnewende. Op 21 juni, als de zon recht boven de Kreeftskeerkring staat, is het de langste dag van het jaar. Je zou kunnen zeggen dat de zon een wending maakt. Daarom wordt dit moment Zonnewende genoemd.

Tijdens de Zonnewende is er letterlijk meer prana (levensenergie) beschikbaar en hierdoor is het een belangrijk moment voor spirituele beoefening zoals yoga & meditatie. Een moment om het licht van het bewustzijn te vieren, in jezelf en in iedereen. De dag is uitgeroepen tot Wereldyogadag en ter ere hiervan organiseren Renate Peters (natuurgeneeskundig therapeut) en Wieger van Brug (Yoga-flows) een yoga en meditatie ceremonie.

Het evenement wordt gehouden in de ‘arena’ van het Rasterhoffpark en is voor iedereen toegankelijk. Deelname is gratis alleen vraagt de organisatie om een donatie. De opbrengst gaat naar ‘Free a girl’ een organisatie die minderjarige meisjes helpt te bevrijden uit gedwongen prostitutie.

Vrijdag 21 juni om 19.00 uur Rasterhoffpark Noordelijke ingang.

Details over route, locatie en inhoud via www.renatepeters.nl en www.yoga-flows.nl