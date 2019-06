Workshop beeldhouwen met speksteen

Exmorra – Bij Staal en Steen, Dorpstraat 70 te Exmorra, kun je donderdag 12 september 2019 en donderdag 26 september 2019, van 9.30 – 13.00 uur terecht voor een workshop speksteen bewerken naar keuze.

Onder leiding van Anna Akke Fopma, beeldend kunstenaar ga je aan de slag in het werken met speksteen. Je kunt zelf kiezen wat je wil maken. Een sieraad, een voelsteentje, een waxinelichthouder of even de uitdaging aangaan om te gaan hakken en ervaren wat dat met je doet. Tijdens deze workshop leer je in vogelvlucht de basistechnieken van het werken met speksteen. Op ontspannen wijze maak je jou eigen kunstwerkje.

Aaneensluitend is er een heerlijke lunch, samen genieten van een kop soep, broodjes en natuurlijk suikerbrood. Ruimte voor een goed gesprek en het delen van informatie en tips..

Verleen je als inwoner van de gemeente Súdwest-Fryslân mantelzorg, maar bezit je geen mantelzorgpas? Neem dan contact op met het Stipepunt bij jouw in de buurt of kijk op www.voorelkaardoen.nl en kom erachter of je hiervoor in aanmerking komt.

Informatie en boekingen gaan via 06-19051469 of via het contactformulier. De eerste meldingen zijn al binnen dus grijp deze kans en geef je snel op.