Vriesia aan het Werkfestival Sneek: “Het team van vakmannen- en vrouwen maakt het werk enorm interessant en aantrekkelijk”

Sneek – Op zaterdag 28 september van 13:00 tot 16:00 uur wordt de bedrijfslocatie van Hoekstra Transport in Sneek omgetoverd tot een Werkfestival. Sneker ondernemers stellen deze dag hun bedrijf open voor iedereen die opzoek is naar werk, een stageplaats, zich wil oriënteren op ander werk of wil her- en omscholen. Een expeditie én een festival waar het draait om ontmoetingen met ondernemers, waar aanbieders van onderwijs, werkspecialisten van de gemeente, bedrijven met vacatures zich presenteren en bovenal daar waar het naar werk zoeken een feest is!

Vriesia bouwen met glas stelt ook het bedrijf open tijdens het Werkfestival. Vriesia bouwen met glas is een service verlenend bedrijf, dat in heel Friesland opereert. Naast dat Vriesia glasschade herstelt, denken zij ook mee aan het voorkomen van glasschade door het aanbrengen van inbraakwerend glas, het plaatsen van een hek, kozijnen of extra verlichting.

Waarom Vriesia meedoet? Eigenaar directeur Tinka de Jong: “Wij vinden dit een mooi initiatief waar onze bijdrage goed in past. Onze specialisatie in glas wordt namelijk niet meegenomen in een algemene opleiding, daarom willen wij deze dag onze vacatures en opleidingsmogelijkheden onder de aandacht brengen.”

“Daarnaast vinden wij het leuk om belangstellenden rond te leiden, omdat we enthousiast zijn over ons bedrijf. Glas is een trendy product en wordt veelal op maat gemaakt. Daarom willen we met deze dag de gelegenheid bieden onze interessante werkzaamheden van de verschillende afdelingen te laten zien.”

Wat het mooiste aan het vak is? “Het werken met vakmannen- en vrouwen maakt het werk aantrekkelijk. Het telkens bedenken van nieuwe toepassingen maakt het enorm interessant.”

Heeft ook u interesse in deelname met uw bedrijf aan het Werkfestival in Sneek? Kijk dan op www.werkfestivalsneek.nl voor meer informatie en aanmelden.