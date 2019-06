Taaldorp Duits bij RSG Magister Alvinus Sneek

Sneek – Gespannen gezichten bij zenuwachtige leerlingen van de derde klassen met Duits in het vakkenpakket bij het Taaldorp Duits.

In de setting van een dorp brachten de leerlingen dit jaar een bezoekje aan de dokterspraktijk, het politiebureau, de kledingwinkel, het restaurant of de campingreceptie. Van de vijf onderdelen hebben de leerlingen er vier bezocht. Bij deze onderdelen werden de leerlingen beoordeeld op onder andere uitspraak en correct taalgebruik.

Tijdens de lessen zijn de situaties voorbereid, maar desondanks was de spanning van de gezichten te lezen. Duits spreken is voor de meeste leerlingen geen dagelijkse bezigheid. Het Engels is veel vertrouwder.

Nadat de leerlingen hun opdrachten hadden volbracht, kwamen de meeste met lachende en opgeluchte gezichten de bovenbouwkantine uit. ‘Ik was heel zenuwachtig , maar het viel erg mee.’, was een veel gehoorde reactie op de vraag hoe het ging.

Naast de docenten Duits werden de leerlingen ook beoordeeld door gasten van buiten de school met een Duitstalige achtergrond en studenten van de opleiding Leraar Duits van NHL/Stenden Hogeschool. Zij leefden zich helemaal in in hun rol van bijvoorbeeld dokter of politieagent.



Sneek en omgeving wordt door de Duitse toerist tijdens het watersportseizoen en ook daarbuiten veelvuldig bezocht. Duitsland is voor Nederland de meest belangrijke handelspartner. Naast het Russisch is Duits de grootste taal binnen Europa.

Onder andere door middel van het Taaldorp willen de docenten Duits op de RSG de leerlingen bewust maken van het belang van de Duitse taal.