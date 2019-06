Makkumers weer naar WK Eiwerpen

Makkum – Na twee jaar afwezigheid zal er weer een Nederlands team worden afgevaardigd om deel te nemen aan de Wereldkampioenschappen Eiwerpen.

De Makkumer Andries Smink, tweevoudig wereldkampioen en voormalig wereldrecordhouder, en Tjitte Folkertsma uit Wons zullen ons land vertegenwoordigen op het illustere evenement, dat op 30 juni in het Engelse Swaton zal worden gehouden. Smink is, behalve tweevoudig wereldkampioen, ook meervoudig Nederlands kampioen. Gezien de resultaten in het verleden is het bepaald niet ondenkbaar, dat zij hoge ogen gaan gooien.

De laatste keer dat een Nederlands team deelnam aan de wereldkampioenschappen was in 2016 toen Anneke Tuinenga en Griet Yska uit Bolsward de wereldbeker wisten te veroveren.

Smink en Folkertsma hebben er zin in. “Wij zullen dit jaar flink aan de bak moeten, omdat we forse concurrentie hebben gekregen. Nieuw Zeeland heeft kort geleden ons wereldrecord verbroken,” aldus Andries Smink. Zijn maat Folkertsma is geen onbekende in de kaatswereld, maar een nieuw talent bij het eiwerpen. De afstanden die hij en Andries Smink tijdens de trainingen regelmatig realiseren, vallen in ieder geval niet uit de toon bij de prestaties van de Nieuw Zeelandse en Engelse deelnemers in voorgaande jaren.

In Swaton zullen, buiten Nederlandse en Engelse teams, ook de nationale teams van onder meer Australië, Nieuw Zeeland, Hong Kong, Finland en Duitsland acte de presence geven. De beide Duitse teams worden gevolgd door een televisieproductieteam.

Smink en Folkertsma zullen in Engeland worden vergezeld door Jacques Hoogenboom, de voorzitter van de Nederlandse Eiwerp Federatie, die met Smink als vanger deel zal nemen aan het trebuchet schieten. Hoogenboom zal tevens als chef de mission optreden. “Het zal een zwaar toernooi gaan worden, waarbij wij vooral moeten uitkijken voor Nieuw Zeeland,” aldus Hoogenboom. “Na aankomst in Engeland zal het team ter voorbereiding totaal worden afgezonderd van de buitenwereld. Het dichtstbijzijnde vertier ligt op 15 kilometer afstand, zodat het team zich optimaal kan focussen op de wedstrijd.”