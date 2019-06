Opening City Shuttle Workum

Workum – Op 20 juni 2019 om 20.00 uur vindt de opening plaats van City Shuttle Workum. Dit zal voltrokken worden op de Merk te Workum, het mooiste plein van Fryslân.

De nieuwe shuttle is een duurzaam en breed inzetbaar vervoersmiddel voor het Workumer toerisme, bedrijfsleven, verenigingen en inwoners. Het is milieuvriendelijk en geluidsarm. De City Shuttle heeft een frisse en moderne uitstraling. Het toeristentreintje bestaat uit 2 delen en biedt plaats voor 23 personen. De kleuren refereren aan de Workumer kleuren: geel en zwart.

In het zomerseizoen rijdt de City Shuttle Workum 5 dagen per week. Er zijn drie centrale opstapplaatsen, maar ook tijdens de route stopt deze door handopsteken. De route gaat door de binnenstad en naar het strand. Daarnaast wordt de City Shuttle ingezet voor evenementen, zoals Hooked, Dutch Youth Regatta, Sinterklaasintocht e.d. Ook verenigingen en bedrijfsleven maken gebruik van het groepsvervoer, door deze te huren.

Door het toerisme verdubbelt de stad haar “inwonersaantal”. Workum was de eerste stad die een toeristentreintje liet rondrijden. De voorgaande trein was aan vervanging toe. Stichting City Shuttle is dan ook blij dat het gelukt is een nieuwe en moderne versie te kunnen aanschaffen. Het nieuwe vervoersmiddel is gefinancierd door Provincie Fryslân (Iepen Mienskipsfûns Fryslân), Ondernemersfonds Workum, St. Jonkvrouwe J.E.J. Bas Backer, St. Stadsburgerweeshuis Workum en 70 Workumer ondernemers.

Programma

19.30 – 20.00 uur Ontvangst in Restaurant It Pottebakkershûs 20.00 – 20.15 uur Opening op de Merk 20.15 – 21.00 uur Rondrit voor genodigden Drankje in het It Pottebakkershûs

Deze avond zal muzikaal worden omlijst door Muziek op de Merk 18.15 – 18.45 uur Brassband Crescendo in de shuttle door Workum 19.00 – 21.00 uur Muziek op de Merk – Brassband Crescendo Workum.