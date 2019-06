Open Dag van de Bouw op 15 juni 2019

Een droogdok bouwen is voor Friesland een uniek project. Wij nodigen iedereen dan ook van harte uit om op 15 juni tussen 10.00 en 15.00 uur een kijkje te komen nemen op de bouwplaats in Makkum!

Ligt je hart bij techniek of ben je nieuwsgierig naar technische hoogstandjes, kom dan 15 juni langs op de Dag van de Bouw aan de Strânwei 6 in Makkum. Samen met De Boer & De Groot civiele werken, Staalbouw Nagelhout Bakhuizen Productie en Feadship stellen we deze dag de bouwplaats open voor bezoekers. In Makkum bouwen we een tweede droogdok voor De Vries Scheepsbouw. Hier worden straks bijzondere superjachten gebouwd van meer dan 80 meter lang.

Koninklijke De Vries Scheepsbouw is een familiebedrijf. In zo’n 120 jaar groeide het uit van een bescheiden werf in Aalsmeer tot een groep van negen gespecialiseerde bedrijven. Van Makkum tot Papendrecht werken ze samen aan één doel: de bouw en het onderhoud van de mooiste denkbare jachten, onder de naam Feadship. De Dag van de Bouw is een unieke kans om een kijkje achter de schermen te nemen bij dit bedrijf.