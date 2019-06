Ingezonden brief: SP Súdwest Fryslân bezorgd over risicovolle gasleidingen

Súdwest Fryslân – SP SWF is bezorgd over risicovolle gasleidingen. Naar aanleiding daarvan schreef SP SWF deze open brief aan B&W.

“De SP afdeling Súdwest-Fryslân (SWF) stuurt u deze open brief naar aanleiding van de berichtgeving over risicovolle gasleidingen in de Friese grond. De SP SWF is erg bezorgd en wil graag weten of er in Súdwest- Fryslân ook sprake is van onveilige gasleidingen.

In Friesland liggen er risicovolle gasleidingen in de grond, blijkt uit onderzoek van Omrop Fryslân. Met name in steden als Leeuwarden en Drachten liggen zogenoemde grijs gietijzeren- en asbestcementleidingen, het type dat in januari dit jaar ontplofte in Den Haag. Liander wil al deze leidingen voor 2040 of eerder vervangen.

De SP SWF wil graag weten hoe Burgemeester en Wethouders de veiligheid in onze gemeente Súdwest-Fryslân willen garanderen. Zijn er in Súdwest-Fryslân gasleidingen die op korte termijn vervangen moeten worden? Zo ja: waar bevinden zich deze leidingen?

Wij hopen op korte termijn antwoord van u te mogen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

namens bestuur SP Súdwest-Fryslân

Ymelda Pronk

organisatiesecretaris SP Súdwest-Fryslân