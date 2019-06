Hegumer palingaak is klaar voor tocht naar Engeland

Heeg – Voor het eerst na tachtig jaar zeilt morgen weer een aak met levende paling naar Engeland. Het gaat om de Korneliske Ykes II, een reconstructie van een aak die in de jaren dertig werd gebruikt als zeilend vrachtschip. De afgelopen tien jaar is er ervaring opgedaan met het schip en de bemanning denkt nu de de grote oversteek aan te kunnen.

Een van de bemanningsleden is de 75-jarige Rinus Grondsma. “Het schip is er klaar voor en de mensen zijn er klaar voor”, vertelt Grondsma. De bemanning is druk bezig met de laatste voorbereidingen.

“De touwen nog even goed hangen, zodat we ze kunnen vinden als ze nodig zijn en dat we er goed bij kunnen”. De tocht is een avontuur voor de bemanning. “Het is toch wel wat spannend, we gaan echt een avontuur aan.”

Wiebe Veenstra zeilt ook mee op het schip. “Ik mag schoonmaken aan boord”, zegt hij. Veenstra is trots op het schip en de tocht die hij met de mannen gaat beleven in de aak. “Het is mijn houten vriendin”, lacht hij.

Bron: www.omropfryslan.nl

Foto: Maaike van der Hoek