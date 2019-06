Sneek- Op zondag 16 juni 2019, om 19.00 uur wordt in het Oosterkoor van de Martinikerk weer een Taizé viering gehouden. Het mooie aan Taizé vieringen is dat deze vieringen niet gebonden zijn aan een kerk of religie. Taizé vieringen zijn vieringen waarin stilte, gebed en zang centraal staan. Overwegend worden er Taizé liederen gezongen in diverse talen. Iedereen, ongeacht religie, is van harte welkom. Het thema van de viering is: Christenen zijn één geheel.