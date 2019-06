Lichtende nachtwolken boven centrum van Sneek

Sneek-Het loont om deze tijd van het jaar na zonsondergang en voor zonsopgang even naar boven te kijken. De kans dat je een bijzonder weerfenomeen treft, is vrij groot. Zogeheten lichtende nachtwolken waren gisteravond in heel het land te zien. Wout Bijma uit Sneek maakte bovenstaande foto van het verschijnsel. Lichtende nachtwolken ontstaan wanneer hele kleine ijskristallen op stofdeeltjes gevormd worden. De wolken zijn zichtbaar rond het begin van de astronomische zomer op 21 juni, als het hoog in de atmosfeer het koudst is.

“Wanneer de zon bij ons onder is en het donker wordt, worden de wolken alsnog door de zon beschenen. Hierdoor lijkt het net alsof deze wolken licht geven in het donker”, schrijft Weerplaza over het fenomeen.

Foto: Wout Bijma