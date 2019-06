Johannes Postschool viert verbinding met de omgeving

Sneek- Op donderdag 20 juni organiseert de Johannes Postschool (JPS) het jaarlijks terugkerende evenement ‘Allemaal anders, iedereen gelijk’. Op de JPS zitten kinderen van verschillende nationaliteiten. Met deze themadag onderschrijft de school de overeenkomsten tussen de leerlingen, leraren, ouders en buurtbewoners. Ook wil de school verbinding creëren tussen de verschillende doelgroepen, omdat allen op eigen wijze een bijdrage leveren aan (het onderwijs van) de JPS.

Nieuwe koers, nieuw logo

Het evenement wordt dit jaar in een extra feestelijk jasje gestoken omdat de school de laatste jaren stevig van koers veranderd is. Leerlingendaling en gedragsproblematiek hebben het team op scherp gezet en dit heeft geleid tot een vernieuwd, toegewijd en specialistisch team met een duidelijke visie op onderwijs en gedrag. Deze eigenheid beloont de JPS met een nieuw logo. Dit nieuwe logo is ontstaan uit een samenwerking tussen een grafisch ontwerper en leerlingen van de school. Op basis van diverse workshops en ervaringen van leerlingen zijn drie voorstellen voor logo’s ontwikkeld. Deze zijn vervolgens voorgelegd aan een werkgroep. Het logo met de meeste stemmen bleek ook de voorkeur van de jonge makers te hebben. Tijdens de feestelijke middag zal het gekozen logo onthuld worden door directeur Djoke de Schiffart.

Na de opening en onthulling ondertekent de JPS samen met Kinderwoud (de overkoepelende organisatie waar de in school gevestigde kinderopvang It Berneroefke deel van uitmaakt) een intentieverklaring. Na afronding van het officiële gedeelte vinden er diverse activiteiten op het plein plaats. Voor de ouders is er dan gelegenheid om met elkaar en het team van de JPS te praten en kinderen kunnen zich vermaken met spelletjes op het plein.