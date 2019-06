Inspectie kademuur Looxmagracht

Sneek- De Looxmagracht in Sneek is sinds november voor een deel afgesloten omdat de kade instabiel zou zijn. Het verkeer kan er nog wel langs, maar de gemeente heeft de parkeerplaatsen bij het water halverwege november 2018 afgezet.

In een brief aan de bewoners van de Looxmagracht schreef de gemeente een half jaar geleden dat het fundament van de kade er erg slecht aan toe is. Daardoor zou het niet meer veilig zijn om de auto’s aan de kade te parkeren.

Aan het herstel van de kade hangt een behoorlijk kostenplaatje. Wethouder Offinga liet vorige week al weten dat het geld niet in de reguliere begroting en evenmin in de reserves van de gemeente Súdwest-Fryslân is opgenomen.

Vanmiddag werden de kademuren vanaf het water geïnspecteerd en wordt de instabiliteit in kaart gebracht. Het begin is er…

Foto: Wim Walda