S.L.T.C. De Vliegende Bal is gestart met de bouw van 2 Padelbanen

Sneek- Dinsdag 11 juni is het dan zover! De start is gemaakt met de werkelijke bouw van twee Padelbanen op het tennispark van S.L.T.C. De Vliegende Bal. Ze zijn hiermee de eerste tennisvereniging van Sneek.

Padel is een zeer populaire snel opkomende vanuit Spanje overgewaaide racketsport met een eigen identiteit een cultuur. Het spelletje dat veel kenmerken van tennis en squash heeft is voor iedereen; jong en oud, beginner of prof.

Al eerder werden er zichtbaar voorbereidingen getroffen. De padelbanen zullen een mooie prominente plek innemen midden op het park. Om het huidige aantal van tien tennisbanen te behouden, zal er naast baan 1 een reguliere smashcourt tennisbaan aangelegd worden.

De verwachting is dat de werkzaamheden halverwege juli gereed zijn. Tijdens het Figuura Open Sneekweektoernooi begin augustus zal er gelijktijdig een Padeltoernooi plaatsvinden. Deelnemers van het Sneekweektoernooi hebben dan de mogelijkheid om gratis Padelclinics te volgen.

Na de zomer zullen de banen op spectaculaire wijze geopend worden. Hou de berichtgeving in de gaten!

Voor meer informatie: padel@devliegendebal.nl