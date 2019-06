Feestelijk weekend in Langweer

Langweer- Langweer heeft dit weekend een goed gevuld evenementenprogramma. Voor iedereen is er wat wils. Van over de markt lopen tot aan een gezellig midzomeravondconcert en van bordspel tot aan een promotiefeest voorde voetbal. En dat allemaal met gratis entree!

Amsterdamse dag

Zaterdag trappen we af met de Amsterdamse dag. Het centrum van Langweer wordt omgetoverd tot Amsterdam met een gezellige markt voor jong en oud. Naast standhouders is er ook een kofferbakverkoop, een draaiend rad om leuke prijzen te winnen en ook de kleintjes hebben hun kleedjes weer goed gevuld voor de markt. Tijdens de gehele dag worden vermaakt door een zanger die ons het echte Amsterdam gevoel geeft.

Zaterdag 15 juni, 10.00 uur – 17.00 in de Buorren te Langweer

Swingend Midzomeravondconcert

We sluiten de Amsterdamse dag traditioneel af met het midzomeravondconcert. Vorig jaar speelde Bigband Miss Jones samen met Zangeres Do nummers in de Oude haven van Langweer op de Stevenshoek, nabij de Langweerder Wielen. Dit keer keert de bigband terug naar de dorpsstraat.

Het is een swingorkest met veel eigentijdse nummers en arrangementen, die goed dansbaar zijn en lekker om naar te luisteren. Met composities van klassiekers van o.a Glenn Miller, Frank Sinatra en Elvis Presley, maar ook hedendaagse helden als Robbie Williams en Michael Bublé.

Zaterdag 15 juni, 20.00 uur ter hoogte van De Drie Zwaantjes

18e iepen frysk othello toernooi

Voor het 18e jaar op rij vindt dit toernooi in Langweer plaats. Spelers vanuit het gehele land komen speciaal voor deze editie naar Langweer. En ook is het mogelijk om als amateur aan te schuiven. Het toernooi vindt buiten plaatsen. De eerste ronde begint om 13:00 uur, maar komt u vooral rond 12:00! Bij de entree zit namelijk een prima lunch inbegrepen. U kunt zich dus tot 12:55 aanwezig melden, maar van te voren inschrijven is gewenst. Entree is 3,50 euro voor jeugd en nieuwe spelers en 5 euro voor overige spelers.

Zondag 16 juni, 13.00 uur bij het Wapen van Langweer

Historische promotie voor VV Langweer

Nog nooit eerder lukte het deze spelersgroep om op zondag de stap te maken naar een hogere klasse. In het verleden kwam de groep wel dichtbij, maar lukte het helaas niet. Maar dit jaar wel!

En dat moet gevierd worden. Tevens maakt de voetbalvereniging van Langweer het bedrag bekend wat tijdens de voetbalwedstrijd met Lucky Ajax is opgehaald voor de Edwin Stichting. De Edwin Stichting biedt mensen met een beperking de mogelijkheid om te genieten in en van Langweer.

Zondag 16 juni, 17.00 uur bij het Wapen van Langweer

Meer evenementen in Langweer bezoeken?

Op onze website www.visitlangweer.nl vindt u alle informatie over Langweer en de evenementen. Zo kunt u zichzelf goed voorbereiden op ons evenementenseizoen, want tot en met november is er nog van alles te beleven.