Examenkandidaten kregen vandaag te horen of ze zijn geslaagd

Sneek- Ruim 217.000 examenkandidaten uit het voortgezet onderwijs kregen vandaag te horen of ze zijn geslaagd. Dat betekende voor veel leerlingen stressen, stressen en nog eens stressen. Voor ouders gold hetzelfde.

Door een storing bij een geautomatiseerd leerlingvolgsysteem moeten duizenden leerlingen vandaag een of twee uur langer wachten op de uitslag van hun examen. 190 scholen in Nederland werken met dat systeem. De storing werden in de loop van de middag opgelost.

Alle examenkandidaten die geslaagd zijn uit naam van de GrootSneek-redactie van harte proficiat. Voor degenen die een her hebben of gezakt zijn: Sterkte en kop op!