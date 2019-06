Eerste wooncomplex aan IJlsterkade Sneek binnenkort een feit

Sneek-Aanstaande vrijdag is het zover. Dan start ontwikkelaar It Uleboerd samen met Friso Bouwgroep met de bouw van zevenentwintig appartementen aan de IJlsterkade in Sneek. De verkoop van de zogenoemde GEAU-VESTE is onlangs gestart. Beheer- en Onroerend Goed maatschappij It Uleboerd BV uit Balk verwacht dat de woningen, door een groot tekort aan appartementen, snel verkocht zullen zijn.

Gelijkvloers wonen aan de IJlsterkade

Samen met Friso Bouwgroep zal It Uleboerd vrijdag 14 juni het symbolische startschot geven voor de bouwwerkzaamheden aan de IJlsterkade, dichtbij het centrum van Sneek. ‘De 27 woningen van de GEAU-VESTE met eigen parkeerkelder krijgen een zeer comfortabel karakter’, aldus Hilda Nijholt-van der Wal van It Uleboerd. ‘Behalve dat het royale appartementen worden (variërend van 79 tot 96 m2) is het heerlijk gelijkvloers wonen, iedere etage is per lift bereikbaar, zowel vanuit de centrale entree als vanuit de parkeerkelder’.

Modernisering woongebied

Naast dat de appartementen zullen voldoen aan de vraag naar woningen, zal ook de locatie in de smaak vallen. Het fraai en chique ontworpen complex met golvende balkons, naar een ontwerp van Penta Architecten, wordt gerealiseerd langs de waterweg De Geeuw, beter bekend als de IJlsterkade.

Niet alleen de GEAU-VESTE, maar ook het omliggende gebied zal de komende jaren een moderne en levendige woonvorm aannemen, waarbij plezierig wonen in een waterrijke omgeving, dichtbij het dynamische centrum van Sneek centraal zal komen te staan.

Hoogwaardige en duurzame afwerking

Het gehele project met zeven verschillende woningtypes, inclusief parkeerkelder wordt gebouwd door Aannemingsmaatschappij Friso B.V. uit Sneek. De appartementen zijn verdeeld over drie verdiepingen met op de vierde verdieping drie penthouses. Het complex wordt uitgerust met zonnepanelen op het dak, een energiezuinige lift, LED-verlichting, HR+++ beglazing, een elektrische laadpaal op het buitenterrein en het gebruik van duurzame materialen wordt standaard toegepast’, vertelt projectleider Jan Boorsma. ‘Tevens beschikt ieder appartement over een eigen balkon. De half verzonken ruimte onder het gebouw wordt volledig benut voor het realiseren van individuele bergingen, alsmede een eigen parkeerplek. Naar verwachting kunnen de toekomstige bewoners volgend jaar zomer hun nieuwe woningen betrekken’.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de GEAU-VESTE? Of bent u geïnteresseerd in een van de appartementen? Neem dan een kijkje op www.geau-veste.nl of neem rechtstreeks contact op met Makelaardij Sneek (info@makelaardijsneek.nl – 0515-431543) voor meer informatie.