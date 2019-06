Poiesz doneert € 51.394,48 voor hulp aan de weidevogel

Sneek-Onder de noemer “Maak de natuur van het Noorden blij, help de weidevogel en de bij” is er afgelopen lente door Poiesz supermarkten een consumentenactie georganiseerd waarbij, in samenwerking met de leveranciers van Poiesz, 10 cent van elke verkochte donatieaanbieding aan het Weide Weelde Fonds is gedoneerd. Daarnaast is er statiegeld gedoneerd via de emballage automaat.

Het Weide Weelde Fonds, een samenwerking tussen Weide Weelde Boerenzuivel en de Vogelbescherming, zet zich in voor de verbetering van de leefomstandigheden voor de weidevogels en nuttige insecten zoals de bij.

Overigens gaat er al sinds jaar en dag van elk verkochte verpakking van Weide Weelde Boerenzuivel 2 eurocent naar dit fonds dat een bijdrage levert aan diverse natuurprojecten bij boeren in Noord-Nederland. Dit is een blijvende actie van Weide Weelde Boerenzuivel. Via dit fonds worden jaarlijks tal van vogel- en natuurvriendelijke projecten gerealiseerd, waaronder de greppelplasdras van boer Jelle in Oudega (SWF). Niet toevallig vond hier onder toeziend oog van pers, betrokkenen en genodigden de uitreiking van de cheque plaats.

Het totaalbedrag van de consumentenactie bij Poiesz bedroeg maar liefst € 51.394,48. Hiervan zullen binnenkort tenminste 6 projecten in het Noorden gerealiseerd gaan worden om boeren te helpen hun weides aantrekkelijker te maken voor weidevogels, bijen en diverse andere insecten.

Poiesz supermarkten voelt zich betrokken bij alles wat er leeft en speelt in het Noorden. Als familiebedrijf laat Poiesz dat ook graag zien, in deze actie samen met Weide Weelde. De ondernemingen hebben nu samen een positief gebaar naar de natuur van het Noorden gemaakt. Want, zoals een Weide Weelde boer beaamt: “Als boer samen met de consument werken aan een rijke weide, hoe gaaf is dat!”

Op de foto ziet u van links naar rechts: Adrian Langereis, projectleider Weide Weelde , Jasper Rijnders, assortimentsmanager vers, o.a. dagverse zuivel bij Poiesz Alex Datema, onafhankelijk voorzitter Weide Weelde Fonds en Jan Hoitema, hoofd afdeling Marketing & Communicatie bij Poiesz.