Nieuwe leden voor algemeen bestuur Wetterskip Fryslân

Sneek- In de vergadering van het algemeen bestuur van dinsdagavond 11 juni worden vijf nieuwe bestuursleden voorgedragen. Het gaat om Atze Holwerda uit Ee (CDA), Frank Jorna uit Easterwierrum (Geborgde zetels ongebouwd), Kees Bakker uit Terkaple (Lagere Lasten Burger), Corrie van Noort uit Leeuwarden (Geborgde zetels bedrijven) en Auke Wouda uit Sneek (Water Natuurlijk).

Vier plekken in het algemeen bestuur zijn vrijgekomen na de benoeming van de vier leden van het dagelijks bestuur op 7 mei jongstleden. Zij geven daarmee hun zetel in het algemeen bestuur op. Eén plek kwam vrij door de benoeming van algemeen bestuurslid Irona Groeneveld tot wethouder in gemeente De Fryske Marren. Lidmaatschap van het algemeen bestuur is niet verenigbaar met de functie van wethouder.

Scheiden van rollen

In het waterschapsbestuur zijn leden van het dagelijks bestuur normaalgesproken ook lid van het algemeen bestuur. Wetterskip Fryslân kiest ervoor deze rollen te scheiden. Hierdoor kunnen leden van het dagelijks bestuur niet meestemmen over hun eigen voorstellen aan het algemeen bestuur. Dit vergroot de onafhankelijkheid van het algemeen bestuur. Het scheiden van de rollen lid dagelijks bestuur en lid algemeen bestuur vereist toestemming van de provincie Fryslân. Die heeft hiervoor ontheffing verleend.

Dijkgraaf Paul van Erkelens beëdigt de nieuwe bestuursleden, na goedkeuring van de

zogenoemde geloofsbrieven, vanavond.