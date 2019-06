Inloopbijeenkomst over toekomst voormalig gemeentehuis Wommels

Wommels- Zorgorganisatie Patyna en projectontwikkelaar Frisia Invest organiseren op vrijdag 21 juni een inloopbijeenkomst over de plannen met het voormalige gemeentehuis in Wommels. In het gemeentehuis komen 18 appartementen voor senioren en een ‘dorpskamer’ voor ontmoeting.

Dorpskamer

Het doel van de dorpskamer is om voor de bewoners van de appartementen en met de inwoners van Wommels een plaats te creëren voor ontmoeting en welzijnsactiviteiten.

Yfke: wonen met een plus

Met deze nieuw te ontwikkelen appartementen wil Patyna een veilige woonvorm voor senioren bieden: Yfke. Bewoners huren niet alleen een appartement, er is altijd een helpende hand in de buurt wanneer dat nodig is. Bijvoorbeeld als het schoonmaken te zwaar wordt of sociaal actief blijven in de omgeving niet meer lukt.

Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst worden belangstellenden bijgepraat over de laatste stand van zaken. Belangstellenden voor een appartement kunnen zich alvast inschrijven. Praktische informatie:

Wanneer: vrijdag 21 juni a.s.

Hoe laat: tussen 16.00 en 20.00 uur

Waar: voormalig gemeentehuis, Keatsebaen 1, Wommels