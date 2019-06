Ingezonden-Simon Havingaschool: “Burgemeester, red onze gymzaal van de sloop!” 

Sneek- De ouders van de Simon Havingaschool doen een ultieme oproep aan burgemeester Jannewietske de Vries om de sloop van de gymzaal bij hun school te keren. Hierbij: “De gemeente Súdwest-Fryslân heeft besloten de gymzaal bij de Simon Havingaschool in Sneek te slopen. En de sloop moet over vijf weken al beginnen. Kinderen en ouders zijn overvallen door het besluit. Er is volgens de gemeente een alternatieve locatie: de gymzaal bij It Rak. Maar die gaat langs een onveilige route. Een veiliger route is zo lang lopen, dat het ten koste gaat van de reguliere lestijd. Zoals een leerling uit groep vier het verwoordde, die een testwandeling van opgeteld een uur heen en terug achter de rug had: “Ik ben moe, en dan hebben we nog niet eens gegymd, juf!”

Naast dit feit is er op de alternatieve locatie te weinig ruimte, zodat een school die daar nu gymles heeft deels moet uitwijken naar weer een andere locatie, die ook ver lopen is en via een drukke route gaat.

Volgens de ouders van de Simon Havingaschool kan en moet de gymzaal gerenoveerd worden. En dat kan ook, en er kan meer! De ouders hebben plannen om de gymzaal bij de Simon Havingaschool juist een bredere functie te geven, zodat de wijken er omheen er van mee kunnen profiteren. De wijken Stadsfenne en Pasveer missen een wijkcentrum. Volgens de ouders van de SImon Havingaschool kan de gymzaal die functie deels vervullen. Clubs en verenigingen en andere organisaties zouden er gebruik van kunnen maken, voor bijvoorbeeld trainingen. Zo is het een win-win-winsituatie: de kinderen kunnen er blijven gymmen, er kunnen meer mensen terecht, en in tijden van duurzaamheid en hergebruik gaat er geen sloopkogel door een gebouw dat nog prima te gebruiken is.

Desalniettemin ligt er een sloopplan, zonder een redelijk alternatief. Ouders en kinderen komen daarom in actie. Bij het bezoek morgenmiddag, woensdag 12 juni, van burgemeester Jannewietske de Vries aan de wijk Stadsfenne, zullen ze er bij de burgemeester op aandringen het sloopplan van tafel te halen. Zodat er plannen gemaakt kunnen worden voor renovatie van de gymzaal en voor het uitbreiden van de functie ervan. De kinderen zullen op hun eigen manier van zich laten horen, de ouders zullen in gesprek gaan met de burgemeester en haar een petitie en handtekeningen aanbieden.”