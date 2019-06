Sneek- Dijkgraaf Paul van Erkelens (66) gaat per 1 januari 2020 met pensioen. Dat kondigde hij dinsdagavond 11 juni 2019 aan tijdens de vergadering van het algemeen bestuur. Van Erkelens was sinds 2004 voorzitter van het algemeen en dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

‘Na 26 dienstjaren als dijkgraaf is het nu tijd om het stokje over te dragen’, aldus Paul van Erkelens. Hij startte zijn loopbaan als dijkgraaf bij Waterschap Regge en Dinkel, nu Waterschap Vechtstromen, in Almelo. Na tien jaar maakte hij de overstap naar het Friese waterschap, waar hij zestien jaar aan het roer heeft gestaan.

Secretaris-directeur Oeds Bijlsma: ‘Dankzij Paul van Erkelens heeft Wetterskip Fryslân een gewaardeerde maatschappelijke positie gekregen naast de andere overheden. Belangrijk, gezien de uitdagingen die door klimaatverandering voor ons liggen. Met zijn deskundige blik wordt hij gezien als een autoriteit in Fryslân én Nederland op het gebied van waterbeheer. Zijn bevlogenheid en unieke persoonlijkheid gaan we missen.’

Wetterskip Fryslân start binnenkort de procedure op voor de benoeming van een nieuwe dijkgraaf.

