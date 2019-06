Derde prijs voor Silke van der Wal en Luut van Gent

Amsterdam- Vanmiddag was de feestelijke uitreiking van de KNAW Onderwijsprijs 2019 voor de beste VWO profielwerkstukken van Nederland. In elk van de vier profielen – Cultuur & Maatschappij, Economie & Maatschappij, Natuur & Gezondheid en Natuur & Techniek – werden een eerste, een tweede en een derde prijs toegekend. De eerste prijs is een studiebeurs voor het eerste collegejaar t.w.v. € 2000,- de tweede is een bedrag van € 1500,- en de derde prijs bedraagt € 1000,- . De docenten die de winnende werkstukken hebben begeleid ontvingen een oorkonde en de scholen van de leerlingen een plaquette.

Voor Silke van der Wal en Luut van Gent was er een derde prijs in het profiel Cultuur & Maatschappij. De twee leerlingen van CSG Bogerman uit Sneek schreven een werkstuk over de problemen rondom het Nederlands immigratiebeleid.

Silke en Luut legden onder meer bloot dat zowel de doelen als de beoordelingscriteria van het inburgeringstraject nergens duidelijk omschreven zijn. De jury noemt het werkstuk een journalistieke speurtocht, waaruit volharding spreekt.

Een jury van topwetenschappers beoordeelde dit jaar 323 profielwerkstukken. Dit is het elfde jaar dat de KNAW Onderwijsprijs wordt uitreikt. De KNAW wil met deze prijs benadrukken dat inspirerend onderwijs de basis legt voor de ontwikkeling van de wetenschap. De prijs wordt mede mogelijk gemaakt door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De genomineerde profielwerkstukken en door de winnaars gemaakte filmpjes zijn te bekijken op: www.knawonderwijsprijs.nl