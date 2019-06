Tsjillen in de Sloep vaart mee met Maarten

Bolsward – Na de teleurstelling van afgelopen vrijdag kan het bestuur van Tsjillen in Bolsward de heugelijke mededeling doen dat op VRIJDAG 21 JUNI Tsjillen in de Sloep alsnog gaat plaatsvinden.

De stichting is benaderd door de Maarten van der Weijden Foundation met de vraag of zij Maarten op feestelijke wijze willen ondersteunen in het weekend van zijn monsterlijke 11-steden zwemtocht. Het bestuur hoefde hier niet lang over na te denken en kwam tot een unaniem besluit om dit prachtige verzoek te steunen en de samenwerking aan te gaan.

In principe wordt het evenement uitgevoerd zoals stond gepland, al zal er hier en daar wel geïmproviseerd moeten worden. Op dit moment is nog niet duidelijk of alle acts de 21ste mee kunnen doen en ook met betrekking tot de route kan er een wijziging komen in verband met de verbouwing van het stadhuis.

Tsjillen in Bolsward zal frequent updates blijven plaatsen op social media.