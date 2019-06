Sneek – Gisteren was het héél slecht weer in Snits! Ook in het Rasterhoffpark een harde wind met uitschieters (stormkracht). Het snipperpad is tijdelijk uit voorzorg afgesloten door medewerkers van de gemeente SWF, i.v.m bomen die erg gevaarlijk overhangen (enkele bomen zijn al omgevallen).

Foto’s gemaakt door Ype van der Werf.