Nieuw aan de Oosterdijk: vanNienke Sieraden met shop-in-shop Wijnhuis Hazelhoff

Sneek – Op Oosterdijk 52, in voormalig pand van Ills, is vanaf vandaag een nieuwe vestiging vanNienke Sieraden geopend. En er is iets bijzonders aan deze winkel. Er zit namelijk een shop-in-shop gevestigd van Wijnhuis Hazelhoff. Wat begon als een uit de hand gelopen grap, is uiteindelijk toch werkelijkheid geworden.

Nienke de Boer runt samen met haar man Michel van Doorn vanNienke Sieraden. Tien jaar geleden opende de eerste vestiging van vanNienke haar deuren in Gouda. Intussen zit er ook een vestiging in Heerenveen en sinds vandaag op de Oosterdijk in Sneek. Het aloude ambacht goudsmid wordt in de winkel herrezen. Naast de kassa bevindt zich de werkbank waar Nienke en haar collega goudsmeden de sieraden ontwerpen, maken en repareren. “En dat kent Sneek nog niet. Wij willen de klanten een totale beleving bieden van onze ambacht. Wij willen de klanten laten zien hoe ons werk tot stand komt en dat wij met aandacht aan onze producten werken”, aldus Nienke de Boer. De goudsmederij heeft open atelier waar er wordt gewerkt aan nieuwe collecties, werk in opdracht, trouwringen, verlovingsringen, herontwerpen en nog veel meer.

Verderop in de winkel bevindt zich goud met smaak, oftewel de shop-in-shop van Wijnhuis Hazelhoff. Een uniek concept ontstaan vanuit een samenwerking tussen Nienke en Pauline. De familie Hazelhoff is al sinds het jaar 1637 betrokken bij de wijnhandel. In de Italiaanse marken maakt de familie De Angelis op vakkundige wijze rode- en witte wijnen.



Nienke en Pauline houden beide van mooie en smaakvolle producten. “De producten die wij verkopen, hebben we zorgvuldig geselecteerd en met aandacht geproduceerd. De kleuren rosé, rood en wit zitten als wijn in de fles, maar worden uiteraard ook als goud in die kleuren van de smederij gebruikt. Het leek ons leuk om deze twee ambachten te combineren. Net even iets extra’s en verrassends als je de winkel binnenloopt!”